Yerköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Yerköy 100. Yıl Sanayi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Sefa Alperen Şahingöz idaresindeki 66 ABH 618 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi sanayi mevkiinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile annesi olduğu öğrenilen Kudret Şahingöz yaralandı.
Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.