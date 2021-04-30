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Tam kapanmayla Akdağmadeni’nde evlerde çilek yetiştirilecek

İHA

Tam kapanmayla Akdağmadeni’nde evlerde çilek yetiştirilecek

Akdağmadeni Belediyesi tam kapanma döneminde vatandaşların evlerinde verimli zaman geçirmeleri ve toprakla aralarına mesafe koymamaları için ilçe genelinde 5 bin çilek fidesi dağıtımı yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma döneminde, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından “Toprakla aramıza mesafe koymayalım” sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında vatandaşların toprakla uğraşmaları ve verimli zaman geçirmeleri için Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından 5 bin çilek fidesi dağıtıldı.
Çilek fidanlarını kimi vatandaş evinin balkonundaki saksılarda kimi vatandaş ise evinin bahçesinde toprakla buluşturdu.
Dağıtımı yapılan çilek fidelerinin tam kapanma sürecinde vatandaşlar için farklı bir aktivite olacağını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlarımızın evleri bahçe olsun düşüncesiyle ilçemizde çilek fidesi dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımızın evlerinde bir nebzede olsun verimli zaman geçirmelerine destek olmak için dağıtımını yaptığımız çilek fideleri kapanma sürecinde yeşerecek ve inşallah 17 Mayıs tarihine güzel bir başlangıç yaparak bu zor günleri geride hep birlikte bırakacağız. İnşallah vatandaşlarımızla bir arada olacağımız sağlıklı günlere ulaşacağız” dedi.

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