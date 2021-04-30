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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi

İHA

Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi

Sağlık Bakanlığı tarafından kamuözel işbirliği modeli ile işletilen Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 16 Ocak 2017 tarihinden bu yana 3.5 milyon hastaya hizmet verdi.
Fiziki yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık hizmetleri kesintisiz sürüyor.
Yozgat Şehir Hastanesinin modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Başhekim Mustafa Kozan, “Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılında kurulup Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesidir. Hastanemiz modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak kaliteli bir hizmet vermektedir. Hastanemizde toplam 475 servis yatağımız bulunmaktadır. 78 yetişkin yoğun bakım olmak üzere toplam 92 yoğun bakım yatağımız mevcuttur. Hastanemizde 120 tane uzman doktorumuz, 600 ebe hemşiremizle birlikte kamuözel ortaklığı ile çalışan bir hastane olmamız kaydıyla bin 850 personelimiz bulunmaktadır. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak tam kadro hizmet vermekteyiz” dedi.
Hasta kabulüne başladığı yıldan itibaren poliklinik hizmetlerinde 3.5 milyon hasta sayısına ulaşıldığını aktaran Başhekim Kozan, 150 bine yakın hastanın yatarak tedavi edildiğini belirtti. Kozan, hastanede 100 bine yakın da ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.
Pandemi döneminde Yozgat Şehir Hastanesi olarak büyük bir gayretle hizmet sunduklarını da belirten Kozan, “Yozgat Şehir Hastanesi olarak 2019 yılının Mart ayından itibaren Covid19 salgınının en ince ayrıntısına kadar içinde bulunduk. Pandemi hastanesi olarak gerekli çalışmaları yaptık. Hastane şartlarını uygun bir şekilde bütün servislerimiz kovid servislerine çevrildi. Hastane olarak normal şartlarda da pandemi döneminde de kaliteli, fiziki şartları uygun bir hastane olarak hizmete devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.

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