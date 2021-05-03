Yozgat’ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu

İHA

Yozgat’ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu

Türkiye tarımının büyük bir kısmının hasadını yapan Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerindeki biçerdöverciler, hasat mevsiminin yaklaştığı Güneydoğu Anadolu Bölgesine gitmek için harekete geçti.
Türkiye'de biçerdöver tamir ve bakımıyla ün yapan Yozgat’ın Yerköy ilçesi Sanayi Sitesi’nde hareketlilik başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasat mevsiminin yaklaşmasıyla biçerdöverlerin tamir ve bakımları da yapılıyor.
Ülke genelinde en fazla biçerdöver bulunan iller arasında yer alan Yozgat'ta bine yakın biçerdöver, arpa ve buğday hasadı için Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne hareket etmeye başladı.
Biçerdöver sahiplerinin bir kısmı tırlar yardımıyla bir kısmı da karayoluyla kendi imkanlarıyla Çukurova ve Güneydoğu illerine hareke etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arpa, buğday, mercimek ve nohut hasadını gerçekleştirecek olan biçerdöverler, haziran ayının sonuna doğru İç Anadolu Bölgesinin hasadı için dönüş yapacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasat mevsiminin yaklaştığını ve bir kısım biçerdöverin yola çıktığını söyleyen Cengiz Uyar, “Güneydoğu Anadolu Bölgesine hasat için gidiyoruz, arpa, buğday hasat edilecek. Biçerdöverlerimiz tırlar yardımı ile hasat bölgesine gidiyor. Biçerdöverlerin bir kısmı da kendi imkanlarıyla karayoluyla gidiyor. Biçerdöverlerimizin ufak tefek bakımları vardı, onları tamamladık, herkes hazırlanıyor. Bine yakın biçerdöver yola çıkmaya başladı. Güneydoğu’nun hasadı bitince tekrar bölgemize geleceğiz, buradaki hasada başlayacağız. Türkiye’nin hasadını genellikle Yozgat yapıyor” dedi.
Bine yakın biçerdöverin yola çıkmaya başladığını söyleyen Ulaş Keleş ise, “Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasada gidecek bine yakın biçerdöverin revizyonları yapıldı. Hasada gitmek için hazırız, inşallah büyük kazanç olur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arpa, buğday, mercimek ve nohut hasadı yapacağız. Tüm bakımlarımız bitti, sırayla biçerdöverlerimizi hasada gidecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı