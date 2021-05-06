Suç üstü yakalanıp serbest kaldılar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı, ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçede sanayi sitesinde yer alan bir işyerinden piyasa değeri 10 bin lira civarında olan kamyon pistonu, 5 bin lira değerinde bakır malzeme çalan A.K., O.Ç., A.Ö.,S.C. isimli 4 şüpheli çalıntı malzemeleri satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şahısların Yozgat’a bağlı köylerde ki evlerden de televizyon, bakır kazan gibi para edecek eşyalar çaldıklarını belirledi.

Polis tarafından ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler, adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldılar.

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