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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni yaza hazırlanıyor

İHA

Akdağmadeni Belediyesi, mahallelerde bulunan park ve bahçelerde, yaz ayları için bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Akdağmadeni yaza hazırlanıyor

Akdağmadeni Belediyesi, mahallelerde bulunan park ve bahçelerde, yaz ayları için bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmalarına başladı.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların dinlenip nefes aldığı park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklar ve yeşil alanlarda bakım çalışması yaparken ilçenin genelinde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına da hız verdi. Ekipler fidan dikimi, çim biçme ve budama faaliyetlerini titizlikle sürdürdü.
Daha yeşil bir Akdağmadeni için yaz döneminin başlamasıyla çalışmaların yoğunlaştığını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Normale döneceğimize olan inancımızla parklarımızı ve yeşil alanlarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için hazırlıyoruz" dedi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına da katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

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