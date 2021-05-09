Yozgat’ta etkili olan fırtına çatıları uçurdu, çok sayıda araca hasar verdi

Yozgat'ta etkili olan şiddetli fırtına sonucu çok sayıda binanın çatısı uçarken 25’e yakın araçta hasar oluştu.

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Akdağmadeni ilçesinde 5, Sorgun İlçesinde 1, Sarıkaya ilçesinde 1 olmak üzere 7 ayrı apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar apartman önünde park halinde bulunan 25 araca hasar verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat olay sonrası hasarın en fazla olduğu Akdağmadeni ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Ziya Polat, en büyük tesellinin can kaybı olmadığını söyledi. Vali Polat, şiddetli fırtına sonrası Akdağmadeni ilçesinde çok sayıda çatının uçtuğunu ve 25’e yakın araçta maddi hasar oluştuğunu da dile getirdi.

Bölgede AFAD ve belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

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