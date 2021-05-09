Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOZGAT,(DHA) YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatılardan kopan kiremit ve keresteler çevreye yayıldı. Çatılardan kopan parçalar, 20 otomobile hasar verdi.Yozgat'ta akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte şiddetli rüzgar rüzgar etkili oldu. Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 3 binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan kereste ve yalıtım malzemeleri park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Yaklaşık 20 otomobilin hasar gördüğü Akdağmadeni ilçesinde belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.Ayrıca, Yozgat Valisi Ziya Polat da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Polat, "Çok şükür yaralı ve can kaybımız yok. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-05-09 03:07:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.