Yozgat'ta fırtına hasarı tespit çalışması

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli rüzgarın verdiği hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Bazı binaların uçan çatılarının 20 otomobilde hasara yol açtığı belirlendi. Bölgede hasar tespit çalışması devam ediyor.

Akdağmadeni'nde dün akşam sağanakla birlikte şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutlarında 3, Emek Mahallesi'nde 2 apartman olmak üzere 5 ayrı apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede yaklaşık 20 otomobilin, uçan çatı parçaları nedeniyle hasar aldığı görüldü. Bölgede belediye ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-05-09 13:48:35



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