Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı

Yozgat’ta öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescidi Aksa’nın kurtuluşu için selalar okundu, tekbirler getirildi ve dualar edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ülke genelindeki tüm camilerde öğle ezanının ardından İsrail terörüne maruz kalan Mescidi Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunacağının açıklanmasının ardından Yozgat’ta da eller Mescidi Aksa için semaya kalktı. Öğle ezanından sonra tüm camilerde okunan selaların ardından tekbirler getirilip dualar edildi. Yozgat’ta da binlerce vatandaş, İsrail zulmünün sona ermesi için dua etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.