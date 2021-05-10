Jandarmadan köyde yaşayan çocuklara bayram hediyesi



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ta jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesi köyde yaşayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Ramazan Bayramı öncesi Esenli, Osmanpaşa ve Tayyip köylerinde yaşayan çocukları ziyaret etti. Ekikler, köylerde ev ev dolaşıp, çocuklarla bayramlaşıp sohbet etti. Ekipler, çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve çikolata gibi hediyeler verdi. Tayyip Köyü Muhtarı Ercan Kocamaz, "53 yaşındayım ilk defa böyle bir durumla karşılaştık, çocukların sevincine ortak olduk. Bütün jandarma teşkilatı çocukların bayramını kutladı, hediye dağıttılar. Çok güzel bir şey. Köyümüzde daha önce hediye alamayan çocuklarımız vardı, onları sevindirdiler" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-05-10 14:42:42



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