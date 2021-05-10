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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Müftülüğünden 800 aile gıda yardımı

İHA

Sorgun Müftülüğünden 800 aile gıda yardımı

Yozgat’ın Sorgun Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi tarafından, Sorgun merkezi ve köylerinde din görevlileri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi, giyecek ve nakdi para yardımında bulunuldu.
Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış; ''Sorgun İlçe Müftülüğü ve TDV Sorgun şubesi olarak yıl boyunca olduğu gibi bu kutsal Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmak istedik ve sadece bu Ramazan ayında Sorgun merkezinde ve köylerinde, din görevlilerimiz tarafından tespit edilen yaklaşık 800 aileye ulaştık. Ulaştığımız bu ailelerimize, içerisinde; yağ, un, çay, şeker, pirinç, peynir, yumurta, makarna, mercimek, zeytin gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu 728 koli gıda paketi, 23 bin lira nakit para yardımı ve TDV ana merkezinden gönderilen 60 adet 100 liralık alış veriş kartı yardımında bulunduk ve yardımda bulunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca 75 çocuğumuza da Ramazan Bayramı öncesi bayramlık elbise alacağız.'' dedi.
Köylerde görev yapan din görevlileri aracılığı ile tespit ettikleri, köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştıklarına dikkat çeken Müftü Kayış, köylerdeki ihtiyaç sahiplerinin büyük bir çoğunluğuna yardımda bulunulduğunun ve yapılan yardımların da, çok büyük gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığının altını çizdi. Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında manevi bir köprü olduklarını belirten İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara, yardımların toplanmasında, kolilerin hazırlanmasında ve dağıtımında emeği geçen TDV görevli ve gönüllülerine teşekkür etti.

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