Yozgat’ta berberler de yoğunluk yaşandı

Yozgat’ta 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ardından başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte Yozgat’ta berberler iş başı yaptı. Randevu sistemi ile çalışan berberler hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye başladı. Yoğunluğun bir hafta süreceğini belirten berberler uzun bir sürenin ardından iş yapmanın memnuniyetini dile getirdi.

Yozgat Berberler Odası Başkanı Sedat Güneş tam kapanmanın berber esnafını etkilediğini söyleyerek “Tam kapanma bizi etkiledi, 17 gün bayramda dahil iş yapamadık. Bugünde kademeli normalleşme ile iş başı yaptık. Şu an yoğunluk çok iyi, işlerimiz de iyi gidiyor. Yoğunluğun bir hafta boyunca süreceğini tahmin ediyorum. Tabi ki kısıtlamalar hafta içi halen devam ediyor, cumartesi, pazar günleri iş yerlerimiz kapalı olacak. İnşallah biran önce korona virüs ile mücadelemiz başarıyla tamamlanır ve biter” dedi.

Yozgat’ta uzun yıllar kuaför işiyle uğraşan Fuat Durak ise “Tam kapanmayla birlikte 17 gün iş yapamadık. Bugün normalleşme ile işimize geri döndük. İş yerimizi açmadan önce temizliğimizi yaptık, çalışmayı çok özlemişiz. Müşterilerimizden ricamız yoğunluk bitene kadar randevu ile tıraş olmaya gelsinler. Bundan sonra inşallah korona virüs ile mücadelemiz başarılı olur ve bir daha kapanma yaşamayız” şeklinde konuştu.

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