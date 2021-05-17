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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisine 525 bin TL Hibe

İHA

Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisine 525 bin TL Hibe

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi tarafından hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan "Akdağmadeni Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi" projesi onaylanarak 525 bin TL’lik hibe almaya hak kazandı.
Akdağmadeni Salebi ile ilçede yetişen ve üretimi yapılan her türlü ürünü paketleyerek markalaşması ve ekonomik değerinin arttırılması için hazırlanan proje doğrultusunda birçok yöresel ürün standartlara ve belirlenen sağlık koşullarına uygun şekilde paketlenecek ,satışa hazır hale gelen yöresel lezzetler oluşturulacak perakende satış merkezi ile online satış sistemi üzerinden ülkenin her noktasına ulaştırılacak.
Yapılan imza töreni sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın şunları ifade etti ‘’Göreve geldiğimiz günden itibaren her platformda dile getirdiğimiz üreten Akdağmadeni hedeflerimiz doğrultusunda bugün önemli bir adım atıyoruz. Başvurusunu yaptığımız ve kısa süre içerisinde onaylanacak olan yeni markamızla birlikte tarla koşullarında yetiştirmeye başladığımız Akdağmadeni Salebi başta olmak üzere ilçemizde projemize katılmak isteyen ev hanımlarımızın üreteceği ürünleri ekonomik bir değer haline getirerek satışını yapacak ve ev hanımlarımıza yeni bir kazanç kapısı açacağız. Toplam tesis maliyeti yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan ve Oran Kalkınma Ajansı tarafından 525 bin TL destek almaya hak kazandığımız tesisimiz içerisinde son sistem tam otomatik bir paketleme ünitesi ve bir adet büyük, bir adet orta düzeyde iki değirmen olacaktır. Belediyecilik hizmetlerimiz alt yapı ve üst yapıda yaptığımız Akdağmadeni'nin çehresini değiştirecek çalışmalarla devam ederken bir taraftan da istihdam sağlayacak üretime yönelik projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yıllardır istenilen özlenen ama hayata geçirilemeyen Akdağmadeni yöresel lezzetlerinin ve değerlerinin bir marka adı altında satışının yapılması böylelikle hem vatandaşlarımızın kazanması hem de ilçemizin tanıtılması hayalini de gerçeğe dönüştürmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin onaylanmasında başta Yozgat Valimiz Ziya Polat olmak üzere Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilisi Mehmet Fatih Atilla Bey’e teşekkür ediyorum. Kuracağımız tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte üretip birlikte kazanacağız, Akdağmadeni insanının kurduğu daha nice hayali gerçekleştirmek dileğiyle’’ dedi.

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