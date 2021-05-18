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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun’da kene paniği erken başladı

İHA

Sorgun’da kene paniği erken başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte her yıl insan sağlığını tehdit eden ‘Kene’ vakaları bu yıl erken gündeme geldi.
Sorgun’a bağlı Araplı Kasabasına 10 yıldır çobanlık yapan çobanlık yapan 40 yaşındaki Adem Göçer, havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin bu yıl erken ortaya çıktığını belirterek “Doğada bu yıl çok aşırı derecede kene var. Yağışların olmaması nedeniyle bu yıl keneler erken ortaya çıktı. Her gün hayvanlarımı otlatıp eve döndüğümde üzerimde en az 56 tane kene çıkıyor. Günlük elbisemi değişiyor, kene spreyli kullanıyorum. Araplı Belediyesi bu kene speryli dağıttı. Ancak bu rağmen yinede kene insanlara çok rahatlıkla bulaşabiliyor. Doğaya çıkacak vatandaşların mutlaka kene spreyli olmaları önemli” dedi. Özellikle hayvanlarda bu yıl oldukça fazla kene görüldüğünü söyleyen Göçer, “Hayvanlarımızı otlatırken, özellikle sağarken çok korkuyoruz. Yağışların olmaması bunun en büyük etkeni olduğunu düşünüyorum” dedi.

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