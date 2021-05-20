Yozgat’ta KKKA nedeniyle bir çiftçi hayatını kaybetti

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle bir çiftçi hayatını kaybetti.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde meydana gelen olayda Yusuf E. (38) kulak arkasına kene yapıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla keneyi çıkartan Yusuf E., yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı şikayeti ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Tedavinin ardından 14 Mayıs’ta kendi isteğiyle taburcu edilen Yusuf E., Dayılı köyüne döndü. Köyünde 4 gün sonra tekrar rahatsızlanan genç çiftçi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yatırıldı. 2 gün boyunca tedavi gören Yusuf E. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf E.'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

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