Yozgat’ta hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkeze bağlı Lök köyünde, S.E. isimli vatandaşın evinden televizyon, bisiklet ve tarım aletlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalar ve teknik takip sonucu hırsızlık olayına karışan H.D. ve Ü.G. isimli şüpheliler yakalanarak Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamanın ardından suçlarını itiraf eden şüphelilerin sattıkları malzemeler, tekrardan S.E.’ye teslim edildi.

Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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