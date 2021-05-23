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Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı

DHA

Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı


YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şevket Türksoy tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda gözaltına alınan Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜDAHALE ETMEDİLER
Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Şevket Türksoy'un darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı. Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-05-23 12:19:59

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