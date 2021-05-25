Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

İHA

Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

Yozgat’ta koltuk altına yapışan keneyi çıkaran 65 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Gülbeyaz Bayındır, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülbeyaz Bayındır, Melikli köyünde toprağa verildi.
Kentte son günlerde 100’ün üzerinde kişiye kene yapıştığı ve 15 kişinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
YEREL HABERLER Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
YEREL HABERLER Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor
Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı
Kadına şiddet güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kadına şiddet güvenlik kamerasında
Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı
YEREL HABERLER Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına ...