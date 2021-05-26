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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni Belediyesi fırtınada zarar görenlere nakdi yardım yapıyor

İHA

Akdağmadeni Belediyesi fırtınada zarar görenlere nakdi yardım yapıyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 8 Mayıs günü meydana gelen fırtına nedeniyle ev, iş yeri ve araçları hasar gören vatandaşlara belediye nakdi destekte bulunacak.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 8 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle birçok bina ve iş yerinin çatısı uçmuş, çatıdan uçan parçalar nedeniyle de birçok vatandaşın araçları kullanılmaz hale gelmişti.
Yaşanan afet sonrasında belediye ekipleri anında olay yerlerine ulaşıp gerekli incelemeleri ve tespitleri yaparak çalışmalara başlamıştı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın talimatlarıyla ekipler ilerleyen günlerde fırtınadan zarar gören vatandaş ve esnafa ulaşarak hasar tespiti noktasında incelemelerde bulunmuştu.
Hasar tespit çalışmaları sonucunda Akdağmadeni Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmak üzere, araç ve iş yerleri hasar gören vatandaş ve esnafa nakdi yardım yapılmasına karar verildi.
Hasar tespit çalışması sonrası fırtına nedeniyle zarar gören vatandaşlara nakdi yardımda bulunacaklarını söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Yaşanan felaket sonrasında en büyük tesellimiz herhangi bir yaralanmanın ve can kaybının olmamasıydı. Daha sonrasında hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için girişimlerde bulunduk. Biz büyük bir aileyiz ve böylesine zor günlerde birbirimize her zamankinden daha yakın olmamız gerekiyor. Akdağmadeni Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, onların yanında olmak ve bir nebzede olsun karşılaştıkları zararı hafifletmek için nakdi destekte bulunacağız. Mevla bizleri ve aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza eylesin. Akdağmadeni Belediyesi her zaman her şartta vatandaşının yanındadır” dedi.

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