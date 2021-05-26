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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde ilk kez mesane büyütme ameliyatı başarı ile yapıldı

İHA

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde ilk kez mesane büyütme ameliyatı başarı ile yapıldı

Modern tıbbın bütün imkanları kullanılarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde başarılı cerrahi operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ilk kez mesane büyütme ameliyatı başarıyla yapıldı.
Çorum’un Alaca ilçesinde omurgasındaki tümörel kitlesinden dolayı mesane kapasitesi küçülen ve idrar tutamama şikayeti ile hayatını sondayla yaşamaya devam eden 18 yaşındaki Muhammed Kablan, Yozgat Bozok Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji polikliniğine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda hastanın ameliyat olmasına karar verildi.
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp BilimleriÜroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay, Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi. Sercan Sarı ve Arş. Gör. Mehmet Şakir Taşpınar’dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hastanın küçük olan mesanesi büyütüldü.

"Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılan bir ameliyat"
Ameliyatı gerçekleştiren Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp BilimleriÜroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay, mesane büyütme ameliyatının Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılan bir ameliyat olduğunu ifade ederek, “18 Yaşındaki hastamız polikliniğimize başvurduğunda yaptığımız tetkiklerde idrar tutamama ve böbreklerine idrar kaçırdığını, buna bağlı olarak sonda kullandığını ve mesanesinin küçük olduğunu tespit ettik. Biz hastaya mesane büyütücü bir operasyon yaptık. Yaptığımız operasyonla mesane kapasitesini artırdık. Beraberinde böbreklerine idrar kaçırma durumuna vardı. Biz buna reflu diyoruz. Çok başarılı bir ameliyat oldu ve mesane kapasitesi 3 ila 5 katına çıkarttık. Hastamız bundan sonra zaman içerisinde mesane ile sondasız yaşayabilecek. Yapılan operasyon mesane kasına yönelik bir ameliyat olduğu için her hangi bir bağırsak kullanmadık ve temiz bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu ameliyat Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılan bir ameliyat. Yozgat’ta ilk kez tarafımızca yapıldı. 11 yıldır sonda ile yaşamını sürdüren hastamız ameliyat olmasa idi mesanesi daha da küçülecek ve böbrek fonksiyonlarını kaybedecek ve belki diyalize mahkum kalacaktı. Yaptığımız başarılı operasyon sonrası hastamız sondadan kurtuldu ve mesanesi büyütüldü. İdrar kaçırma sorunu da ortadan kalkarak sağlığına kavuşmuş oldu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen mesane büyütme ameliyatından dolayı bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, operasyonu gerçekleştiren Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay ve ekibine teşekkür ederek, Anadolu insanının artık kendi şehirlerinde şifa bulduğunu, sağlık konusunda ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüme bağlantılı olarak Araştırma ve Uygulama Hastanesin de her geçen gün farklı yeniliklere imza attıklarını belirtti.

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