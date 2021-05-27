Boğazlıyan’da taziye ve kültür evi tamamlandı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, hayırseverlerin katkılarıyla ilçeye yeni hizmet ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor.

Mezarlık içerisinde kılınan cenaze namazlarının bundan sonra taziye evinin yanında kılınmaya başladığını belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Zor günlerimizde üzüntümüzü biraz olsun azaltacak, dost ve akraba ziyaretlerinin yapılabileceği Kültür ve Taziye Evi, Boğazlıyan’daki büyük eksikliği gidermiş oldu. İnşallah yine hemşehrilerimizin katkılarıyla yapacağımız Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü, morg ve gasilhane binası yapımına da kısa sürede başlayacağız” dedi.



“Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması için çalışmaya devam ediyoruz”



Başkan Coşar, Kültür ve Taziye Evi’nin hizmete girmesiyle birlikte çarşı içerisindeki trafik sıkışıklığının da ortadan kalkacağını ifade ederek, " İlçemizde malumunuz cenaze hizmetleri açısından büyük eksiklik vardı. Taziye evimiz yoktu. Bu konuyu Konya’da Çelikel Tarım markasıyla tüm dünyaya ürün satan Boğazlıyanlı hemşehrilerimiz olan Bekir Türkmen ve kardeşlerine anlattım. Sağolsunlar kendilerinin taziye evi inşaatını üstleneceklerini ifade ettiler ve ilçemize böylesi bir hizmetin kazanılmasına büyük katkı sağladılar. Bekir Türkmen ve kardeşlerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Boğazlıyan Belediyesi olarak Çelikel Tarım ile işbirliği yaparak taziye evimizi tamamladık. Şu anda ufak tefek eksiklikler var onları da kısa sürede tamamlayarak içerisinde mutfağı, ses sistemi, lavabolar, abdest hanesi, oturma alanlarıyla hizmet vermeye başladı. Cenaze namazları daha önce mezarlığın içerisinde kılınıyordu, taziye evinin yanına musalla taşlarını da yaptırarak cenaze namazlarının burada kılınmasını sağladık. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri için mücadelemiz ve çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.



Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu



Belediye bünyesinde cenaze hizmetler müdürlüğünü geçen yıl içerisinde kurduklarını hatırlatan Coşar, “Biz seçim sürecinde de Boğazlıyan’ın bütün eksikliklerini gidermeye talip olduğumuzu ifade etmiştik. Zaman zaman sohbetlerimizde geçen ve vaadimiz olan taziye evimizin eksikliğini giderdik. Ancak bunun yanında bir eksiklik daha hissettik. Boğazlıyan’da Belediyemize ait gasilhanemiz ve morgumuz yok. İnsanlar özellikle bayan cenazelerinde büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu eksikliği gidermek için Belediye bünyesinde cenaze hizmetler müdürlüğü kurmaya karar verdik ve geçtiğimiz yıl içerisinde kurduk. Şimdi de taziye evinin yanında Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü, Cenaze hizmetleri, morg ve gasilhane için yeni bir bina yapacağız. Aynı zamanda orada bir garaj inşa ederek bütün cenaze hizmet araçlarını buraya taşıyacağız. Burada yapacağımız hizmetlerle vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha düzenli hizmet vermeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.



2022 yılında hedeflerine ulaşmak istediklerini de söyleyen Coşar, “Şu anda yapacağımız çalışmaların planını bitirdik. Bu inşaatımızı yine hemşehrilerimizle beraber yapmak istiyoruz. Bu işi emanet usulü yapacağız. Buraya katkı sağlamak isteyen bütün hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Yapacağımız birimde bütün köylerimize de hizmet vermeyi planlıyoruz. Boğazlıyan’ımız dışındaki köylerimizde de bir cenazemiz olduğu zaman yine aracımız görevliyle birlikte gidecek ve morg ve gasilhanede işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar köye götürüp teslim etmeyi planlıyoruz. Bu tesisi 2022 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Boğazlıyan’daki eksiklikleri giderme noktasında bütün ekibimizle ve gücümüzle birlikte çalışmaya devam ediyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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