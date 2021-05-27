Yozgat'ta Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı

YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla aranan A.Ş.'nin Yenifakılı ilçesinde oturduğunu tespit etti. Şüpheli A.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Yenifakili Harun GÖKÇEOĞLU
2021-05-27 18:35:14
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