Yozgat'ta Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı

Keşfedilmemiş güzellikleriyle pek çok ilden ziyaretçi alıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla aranan A.Ş.'nin Yenifakılı ilçesinde oturduğunu tespit etti. Şüpheli A.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Yenifakili Harun GÖKÇEOĞLU

2021-05-27 18:35:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.