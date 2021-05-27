Yozgat'ta Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı

DHA

Yozgat'ta Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı


YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla aranan A.Ş.'nin Yenifakılı ilçesinde oturduğunu tespit etti. Şüpheli A.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Yenifakili Harun GÖKÇEOĞLU
2021-05-27 18:35:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğazlıyan’da taziye ve kültür evi tamamlandı
YEREL HABERLER Boğazlıyan’da taziye ve kültür evi tamamlandı
Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
YEREL HABERLER Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik ...
Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde ilk kez mesane büyütme ameliyatı başarı ile yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde ilk kez mesane ...
Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu
YEREL HABERLER Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu
Akdağmadeni Belediyesi fırtınada zarar görenlere nakdi yardım yapıyor
YEREL HABERLER Akdağmadeni Belediyesi fırtınada zarar görenlere ...
Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
YEREL HABERLER Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
YEREL HABERLER Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada