Yozgat’ta kayalıklardan düşen 1 kişi yaralandı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde dengesini kaybedip 6 metre yükseklikteki kayalıktan düşerek yaralanan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çekerek ilçesi Çeltek köyüne piknik yapmak için gittiği belirtilen Salih Layık ve Abdullah Çetinkaya (40), piknik sonrası kayalıklarda gezintiye çıktı. Abdullah Çetinkaya, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Salih Layık’ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetinkaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk belirlemelere göre Çetinkaya’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve kafa travması olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri köylülerle birlikte Çetinkaya’yı dağlık alandan sedye yardımıyla ambulansa taşıdı.

Yaralı Çetinkaya, ekipler tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan Çetinkaya ve Layık’a jandarma tarafından idari işlem yapıldığı da öğrenildi.

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