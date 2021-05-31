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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış kampanyası

İHA

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış kampanyası

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, öncülünde ceza infaz kurumu personeli aileleri ve tutuklu ve hükümlülerin yararlanması için ülke genelinde başlatılan “kitap bağış” kampanyasına Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı da destek oldu. Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, STK’lar ve kamu kurum ve kuruluşlarına çağrı yaparak başlattıkları kitap bağış kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.
Yozgat Adliyesinde düzenlenen kitap bağış kampanyası programına; Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Yozgat Barosu Başkanı Muhsin Ayanoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Elmas Özdamar, hakimler, savcılar ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, programda yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, Ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasını başlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 1 Milyon 12 bin adet kitap bulunduğunu vurgulayan Başsavcı Uçak, “2020 yılı verilerine göre kütüphanelerimizden tutuklu ve hükümlülerimiz tarafından 911 bin kitap ödünç alınmıştır. Tutuklu ve hükümlülerimizin okuma alışkanlığını kazanmaları kütüphaneleri daha etkin bir şekilde kullanmaları ve kitaba erişim noktasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile tutuklu ve hükümlüler halk kütüphanelerindeki 17 Milyon yayına erişim hakkına kavuşmuşlardır. Protokolün imzalandığı günden bugüne kadar halk kütüphanelerinden 268 bin kitap ödünç olarak alınmıştır. Tutuklu ve hükümlülerimizin yoğun olarak kaldıkları ceza infaz kurumu, kampüs yerleşkelerinde müstakil kütüphanelerin kurulması amacıyla Adalet Bakanlığımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmış olup iş birliği protokolü kapsamında kurulacak olan müstakil kütüphanelerin ilki Sincan Ceza infaz kurumu kampüsünde açılması için çalışmalara başlanmıştır” dedi.
“Bir kitap bir umut” diyerek tüm kamu, kurum, kuruluşlar, STK’lar ve vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Başsavcı Uçak, “Kurulacak olan yeni kütüphanelerden ceza infaz kurumu personeli, aileleri ve tutuklu ve hükümlülerin yararlanması planlanmaktadır. Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’ün öncülüğünde bugün tüm Türkiye’de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatılmıştır. Yozgat’ta ki kampanyamızı da birazdan yapacağımız kitap bağışları ile hep birlikte başlatacağız. Kampanyamızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir kitap bir umut diyerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Konuşmanın ardından; Adliye’de kurulan kitap bağış standı önünde Yozgat il protokolü tarafından kurdele kesimi yapılarak kitap bağış kampanyası başlatıldı.

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