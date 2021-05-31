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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağını boyamak için seferber oldu

İHA

Bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağını boyamak için seferber oldu

Yozgat’ta 57 yaşındaki Osman Karaca, bin 400 rakımlı Yıldız Tepe mevkiinde bulunan bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türkiye haritası şeklindeki solan Türk Bayrağını boyadı.
Türkiye’de uydudan görülebilen en büyük bayraklar arasında yer alan bin 400 rakımlı Yıldız Tepe'de bulunan bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türkiye haritası şeklindeki taştan yapılan Türk bayrağı boyanıyor.
2017 yılında araştırmacı yazar Osman Karaca tarafından boyanan ve yeniden solmaya başlayan bayrak, vatandaşların katkıları ve alınan boyalar ile gönüllü olarak Osman Karaca tarafından yeniden boyanarak al kırmızıya dönecek.
Sosyal medyada başlattığı kampanya ile vatandaşları bayrak boyamaya davet eden Karaca, yağmur ve kar nedeniyle zamanla solan dev Türk Bayrağını 4 gün içerisinde boyayarak eski haline getireceğini söyledi.
Dev Türk Bayrağının kar ve yağmur nedeniyle solduğunu ve tekrardan boyama ihtiyacı duyduğunu söyleyen Osman Karaca, “Bayrağımız bin 400 rakımda bin 400 metre kare bir bayrak ve uydudan çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bizim asıl amacımız bu bayrağı soldurmamak. Nasıl ki bu vatanın her bir karış toprağında canı kanı varsa bu bayrağında solmaması gerekiyor. Bu yüzden de bu bayrağın solmasına gönlüm razı olmadı. 4 sene önce boyamıştım tekrar geldim gördüm ve boyama ihtiyacı olduğunu fark ettim. Şimdi tekrardan boyuyorum” dedi.
Sosyal medyadan başlattığı kampanya ile boya ihtiyacını karşıladığını anlatan Karaca, “Boyamızı da Türkiye’nin birçok yerinden vatandaşlarımız destek oldu, boyaları da onlar aldılar. Ben de boyuyorum. Bayrağımızı eski görünümüne kavuşturmak istiyorum. İnşallah 4 gün sonra boyamayı bitireceğim” şeklinde konuştu.

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