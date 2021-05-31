Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan firari noterde yakalandı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari D.A.K., işlem yapmak için gittiği noterde yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A.K.'nın Sarıkaya ilçesinde bulunan notere geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, noter çevresinde önlem aldı. Jandarma, bir süre sonra D.A.K.'nın notere geldiğini belirledi. D.A.K. noterde işlem yaparken yakalandı.Gözaltına alınan D.A.K., Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-05-31 19:32:16



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