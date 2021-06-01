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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kademeli normalleşmeyle işletmeler hizmet vermeye başladı

İHA

Kademeli normalleşmeyle işletmeler hizmet vermeye başladı

Yozgat’ta kademeli normalleşme kapsamında kafe, restoran ve çay bahçeleri sabah 07.00’dan itibaren müşteri kabul etmeye başladı.
Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçildi. Kent genelinde hazırlıklarını tamamlayan esnaf uzun bir aranın ardından, belirlenen kurallara göre sabah saatlerinde müşterilerini kabul etti. Restoranlarda yemekler hazırlanıp servisler açılırken, kafeler, kahvehaneler ve çay bahçelerinde çaylar müşteriler için demlendi. Çay bahçelerine gelen vatandaşlar kahvaltı yapıp sohbet ederek çay yudumladı. Hazırlıklar tamamlanıp müşterini kabul etmeye başlayan işletmeler, korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek.

"Beklenen gün bugündü''
Vatandaşlar vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kademeli normalleşme sürecine geçmekten mutlu olduklarını belirtti.
İşletme sahiplerinden Muammer Saygı, "Bir seneyi aşkın kapalıydık, bugün itibariyle müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Sabah temizliğimizi yaptık, inşallah bugünden sonra çayımızı demledik, müşterilerimizi bekliyoruz. Tüm hızıyla çalışmaya devam edeceğiz. Beklenen gün bugündü. Rabbime çok şükür hizmet vermeye başladık, uzun zamandır bu günü bekliyorduk'' dedi.

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