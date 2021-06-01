Sorgun’da uyuşturucu operasyonu

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Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı adrese yaptığı operasyonda; 1 kg. toz esrar, 40 adet ecstasy hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Edinilen bigiye göre; Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan; O. S. G ile M. A. Ö isimli şahısları takibe aldı. Şahıslara ait 3 farklı adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, yapılan aramalarda; 1 kg. toz esrar, 40 adet ecstasy hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildiler.

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