Sorgun’da uyuşturucu operasyonu

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı adrese yaptığı operasyonda; 1 kg. toz esrar, 40 adet ecstasy hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Edinilen bigiye göre; Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan; O. S. G ile M. A. Ö isimli şahısları takibe aldı. Şahıslara ait 3 farklı adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, yapılan aramalarda; 1 kg. toz esrar, 40 adet ecstasy hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.