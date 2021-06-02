Yozgat'a şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'a şehit ateşi düştü

DHA

Yozgat'a şehit ateşi düştü


Harun GÖKÇEOĞLU/SARIKAYA (Yozgat), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın (29) acı haberi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Teğmen Koçak´ın babası Şevket Koçak, "Konuşmalarımızda şehit olacağını söylemişti. Vatan sağ olsun" dedi.
Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehit olduğu haberi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyünde yaşayan babası Şevket ve annesi Keziban Koçak çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. 1'i kız, 4 çocukları olan çift, büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.
Baki Koçak´ın babası Şevket Koçak, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz. Konuşmalarımızda şehit olacağını söylemişti. Milletimiz sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.
Evli olan şehit Teğmen Koçak'ın cenazesi, bugün köyünde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-06-02 11:18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teğmen Koçak’ın şehadet haberi memleketine ulaştı
YEREL HABERLER Teğmen Koçak’ın şehadet haberi memleketine ulaştı
Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
Sorgun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sorgun’da uyuşturucu operasyonu
Yozgat’ta dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Yozgat’ta dolu etkili oldu
Kademeli normalleşmeyle işletmeler hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Kademeli normalleşmeyle işletmeler hizmet vermeye ...
21 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs noterde işlem yaparken yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs noterde ...
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan firari noterde yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan firari noterde ...
Yozgatlı emekli, solan Türk bayrağının boyasını yeniliyor
YEREL HABERLER Yozgatlı emekli, solan Türk bayrağının boyasını ...
Bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağını boyamak için seferber oldu
YEREL HABERLER Bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağını ...
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış kampanyası
YEREL HABERLER Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından kitap bağış ...