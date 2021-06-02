Akdağmadeni Şairleri Antolojisi çıktı

Yozgat Akdağmadeni Belediyesinin destekleriyle 45 şairin kısa biyografisi ve eserlerinin yer aldığı "Akdağmadeni Şairleri Antolojisi'' yayımlandı.

Akdağmadeni ilçesinde doğup büyümüş, ilçenin tarihinden ve kültüründen beslenmiş 45 şairin kısa biyografisi ve eserlerinin yer aldığı 254 sayfadan oluşan içerisinde 199 şiirin bulunduğu "Akdağmadeni Şairleri Antolojisi'' kültür yayını Akdağmadeni Belediyesinin destekleriyle yayımlanarak Akdağmadeni’nin kültür ve sanat hayatına kazandırıldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akdağmadeni Kültürünü yansıtan içerisinde birçok değerli halk şairinin bulunduğu anlamlı çalışmanın basılı bir eser haline getirilerek vatandaşlara ulaştırılması ve Akdağmadeni Kültür arşivlerine eklenmesi noktasında belediye olarak sonsuz destek verildiğini belirterek, "Akdağmadeni Belediyesi olarak hedeflerimizden bir tanesi de derin bir tarihi geçmişe sahip olan ilçemizin kültür arşivini sağlam bir şekilde oluşturmaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda ilçemizin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürünü yansıtan değerlendirilebilir tüm kaynakları toplayıp Akdağmadeni Belediyesi Kültür Yayınları adı altına bir bilgi arşivi ortaya çıkarmak istiyoruz. Murat Baha Erbil tarafından toparlanarak içerikleri hazırlanan Akdağmadeni Şairleri Antolojisi eserine tasarımından basımına kadar destek olduk. Bundan sonraki süreçte de kent arşivimizi böylesine değerli eserleri ortaya çıkararak geliştireceğiz. Tarihimiz ve doğal güzelliklerimizden ilham alarak insanın gönlüne hitap eden bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen tüm şairlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kitabın oluşturulmasında büyük emeği bulunan Murat Baha Erbil, "Akdağmadeni, Kültürü, Sanatı ve Edebiyatıyla adından sıkça söz ettiren bil ilçe konumundadır. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak bu yola ilk çıktığımız günden itibaren çok büyük destek veren Antolojinin ortaya çıkmasında yayımlanmasında ve tanıtımında büyük katkılar sağlayan Belediye Başkanımız Nezih Yalçın‘a çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.