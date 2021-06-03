Akdağmadeni’nde Ceza infaz kurumlarına kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında ilçede kitap bağış standı kuruldu.

Akdağmadeni Belediyesi meydanında düzenlenen “Bir Kitap bir umut” kitap bağışı kampanyası törenine, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu İdare Memuru Abdurrahman Atabek, İnfaz Koruma Baş Memuru Sadi Öztemur,

Psikolog Ebru Hay ve İnfaz koruma memurları katıldı.

Kitap bağışı kampanyasında konuşan, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu Baş Memuru Sadi Öztemur, “Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyon, topluma kazandırılması anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyorum. Kitap, insanları geliştiren ve topluma faydalı hale getiren en önemli unsurlardandır. Kampanyamıza geniş katılım bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

16 Haziran'a kadar sürecek kitap kampanyası ile toplanan kitaplar, Yayın Seçme Komisyonları tarafından incelenecek. Ceza İnfaz Kurumlarına alınması uygun olan kitaplar, kurum kütüphanelerine gönderilmek üzere gerekli işlemler yapılacak. Uygun görülmeyen kitaplar ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecek.

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