Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

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YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta Salih Talas (60), tartıştığı eşi Nazife Talas'ı (53) bıçaklayarak öldürdü.

Merkeze bağlı Kavurgalı köyünde öğle saatlerinde Salih Talas ile 5 çocuğunun annesi Nazife Talas arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salih Talas, tartışma sırasında eşini bıçakladı. Ağır yaralanan Nazife Talas, yakınları tarafından Yozgat Şehit Hastanesi´ne kaldırıldı. Nazife Talas, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Salih Talas, jandarma tarafından gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-06-03 17:30:34



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