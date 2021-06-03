Yozgat'ta çobanın bulduğu yavru karaca korumaya alındı



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT'tın Çekerek ilçesinde çobanın bulduğu yavru karaca koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Fuadiye köyü yakınlarında koyun sürüsünün peşine takılan yavru karaca, çoban tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görevliler, yeni doğan karacaya biberonla süt içirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, koruma altına alınan yavrunun 1-2 günlük olduğunu ifade ederek, "Yavru karaca, çobanların otlattığı hayvanların peşine takılmış. Çobanlar da köpekler ve yırtıcı hayvanlar zarar vermesin diye koruma altına alıp bize bildirdiler. Biz de onlardan teslim aldık. Kurumumuzun rehabilitasyon tesislerine göndereceğiz. Hayvan daha sonra tekrar doğaya salınacak" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-06-03 17:31:38



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