Bakan Karaismailoğlu: “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere”

AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da açıklayan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “725 kilo metrelik ray serimini tamamladık. Projenin tamamlanması ile Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten ilk etapta 4 saate ardından da 2 saate inecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki AnkaraSivas YHT projesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak için hızlı tren le Yozgat'a geldi.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryollarının bu toprakların ekonomik ve sosyal hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Onunda ötesinde tarihsel ve stratejik bir öneme sahip. En hızlı, en konforlu ve en güvenli ulaşım araçlarından biri olan demir yolları bu özelikleri ile çağımızın öncelikle ulaşım yollarından biri olmayı sürdürmekte. Bu gerçekle hareketle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 190 yıldır tüm ulaşım modlarında ortaya koyduğumuz atılım, demiryollarında da devam ediyor. Çin’den Avrupa’ya devam eden demir ipek yoluna hakim bir ülke olmamız nedeniyle demir yollarının yük ve insan taşımacılığında daha yaygın kullanımını sağlamak üzere adeta bir milli seferberlik ilan ettik. Bin 213 kilo metelik yüksek hızlı tiren hakkı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilo metreye yükselttik. Tüm mevcut hatlarımızı rehabilite ettik. Toplam demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilo metreye çıkarttık. Hızlı tren işletmesi bakımından Dünya’da 8. Avrupa’da 6. Olduk. 2023’de yatırımlarımızda demir yollarının payını yüzde 60’a, demir yolu ağırımızı da 16 bin 675 kilo metreye çıkartmayı hedefledik” dedi.
AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Üst yapı ve EST çalışmalarımız devam etmekte. 725 kilo metrelik ray serimini tamamladık. Projenin tamamlanması ile Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten ilk etapta 4 saate ardından da 2 saate inecek. Ayrıca hatta, Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni ilçesinde de yeni istasyonlar yaptık. KayaşBallışehir arasında alt yapı çalışmaları devam ediyor. Ballışehin Sivas arasında ise alt yapı, üst yapı ve elektromekanik sistem işlemleri tamamlanarak yükleme testlerine başladık” şeklinde konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, “İnsan yük ve veri ulaştırmada geleceğin Türkiye’sinin alt yapısını tamamlamaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Yaptığımız her yol ülkemizin her köşesini Dünya ile bağlarken küresel ticaretteki iddiamızda arttırıyoruz. Sanayicimizin işini büyütüyor, turizmcimizin önünü açıyoruz. Çiftçimize ürününü Dünyaya pazarlama vizyonu kazandırıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlerken bu alt yapı en önemli dayanak noktalarımızdan bir tanesi olacak.” İfadelerine yer verdi.
YHT hattı incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Adil Karaismailoğlu, Sorgun'da yapılacak Millet Bahçesi projesini yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Demiryolu ağımızda ...
Yozgat'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Yozgat'ta çobanın bulduğu yavru karaca korumaya alındı
YEREL HABERLER Yozgat'ta çobanın bulduğu yavru karaca korumaya ...
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Yozgat’ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Yozgat’ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Yozgat’ta kurtların saldırısı sonucu 60 kurbanlık koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yozgat’ta kurtların saldırısı sonucu 60 kurbanlık ...
Akdağmadeni’nde Ceza infaz kurumlarına kitap bağış kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde Ceza infaz kurumlarına kitap bağış ...
Yozgat’ta yeni doğan yavru karaca bulundu
YEREL HABERLER Yozgat’ta yeni doğan yavru karaca bulundu
Yozgat’ta kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
YEREL HABERLER Yozgat’ta kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi ...