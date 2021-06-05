Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak (2)



MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK ALANI İNCELEDİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sorgun'da yapılması planlanan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Fuat Oktay, Millet Bahçesi'nin yerinin kesin olarak belirlendiğini belirterek, "Bahçemiz şu anda üzerinde bulunduğumuz 60 dönümlük araziye yapılacak. Buradaki göletimiz de buraya ayrı bir güzellik katacak. Gölet ile Millet Bahçesi arasında bulunan yer tamamen ağaçlandırılacak. Kısmet olursa şu an bütün sorunlar çözülmüş gibi görünüyor. Arkadaşlarımızdan da net bilgileri aldık. Dolayısıyla Ağustos 13 itibarıyla ihalesi yapılacak. Bu yıl buraya kazmayı vuruyoruz. Allah´tan bir şey olmazsa önümüzdeki sene de açılışını yapıp Sorgunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çevre Günü'nde böyle bir kararı nihaileştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Oktay ve Karaismailoğlu, Millet Bahçesi'ndeki incelemelerinin arından Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak´ın Sorgun'daki ailesini ziyaret etti. Dua edilmesinin ardından baba Şevket Koçak'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verildi. Oktay, "Türkiye üzerine oyun oynayanlar, şunu net görmeli; inşallah şahadet bizlere de nasip olur. Bizim gece gündüz duamız bu yönde. Bu topraklar için Türkiye için can vermemiz gerekiyorsa seve seve. Bizim memleketimizde evladını şehit veren baba, `Ben de hazırım´ diyecek kadar metanet sahibi" diye konuştu.

Şehit Koçak´ın babası Şevket Koçak ise "2 çocuğum var. 2 tane daha olsa onları da şehit veririm. Kendim de seve seve şehit olurum. Vatan için 2 amcamı Çanakkale´de şehit verdim, 2 yeğenim ve 1 çocuğum şehit oldu. Şehit veren bir sülaleyiz biz. Vatana canımız feda olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Burak TEKİN Harun ÖZALP

2021-06-05 16:51:09



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