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Yozgat’ta FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olan ve kamu zararına dolandırıcılık suçundan aranan eski asker yakalandı.



Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan şahsı Atatürk Caddesi'nde tespit etti. Düzenlenen operasyonda B.D. emniyet güçlerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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