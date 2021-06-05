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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destekte bulunacağız”

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destekte bulunacağız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ertelediklerini söyledi.

Bir dizi etkinlik için Yozgat’ta gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği istişare toplantısında çiftçilere seslendi. Oktay, kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de yine verim kayıplarına göre dönüme 100 lira kadar doğrudan ödeme yapılacağını hatırlattı. Yozgat’ın tarım bölgesi olduğunu söyleyen Oktay, “Hububat boyutunda baktığımızda Yozgat, Türkiye’nin ana bölgelerinden birisi. Bu yıl kuraklıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğunu çiftçilerimizde bildirdiler. Sahada da yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda konuyu açıkladılar. Gerekli kuraklıkla ilgili desteklerin verilmesiyle çiftçilere 150 milyon lira ilave hibe desteği başlatıldığını dün ilan ettik. Bugün de Yozgat’ta bir kez daha ifade etmek isterim. Yine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi konusunu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

TARSİM’in ne kadar önemli olduğunu yineleyen Oktay, “Yani kuraklık sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Çünkü orada da yüzde 70’e kadar önümüzdeki yıldan itibaren devlet desteğinin artırılacağını ve hasar olarak da yüzde 80’e kadar ödeneceğini biliyoruz. Bu çok ciddi bir fırsat tüm çiftçilerimizin bundan faydalanmasını arzu ettiğimi ifade etmek isterim. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de yine verim kayıplarına göre dekara, dönüme 100 lira kadar doğrudan ödeme yapılacaktır. Dolayısıyla kuraklıktan dolayı verim kaybı yaşamış özellikle buğday üreticilerine mazot ve gübre desteğini de eklediğimizde dekar başına 151 liraya kadar dekar başı bir ödemeden destekten bahsediyoruz. Onu buradan hem Yozgatlı hem de bu vesile ile tüm Türkiye’deki çiftçilerimize bir kez daha ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

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