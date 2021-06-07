Evlerini akrepler bastı, hayatları kabusa döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerini akrepler bastı, hayatları kabusa döndü

İHA

Evlerini akrepler bastı, hayatları kabusa döndü

Yozgat’ın merkeze bağlı Azizli köyünde yaşayan Çakmak ailesinin evinde, havaların da ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başladı.
Azizli köyünde oğlu, gelini ve torunu ile yaşayan Adile Çakmak’ın son bir haftadır akreplerle başı dertte. Özellikle hava kararınca evde çıkmaya başlayan onlarca akrep, Çakmak ailesini tedirgin ediyor. Son bir haftada onlarca akrep ile karşılaşan aile bu durum sürekli devam edince korkmaya başladı.
Önceleri sabaha kadar nöbet tutan aile, evlerini defalarca ilaçlatarak akrepten kurtulmak istedi. İlaçlama ile de bu durumun önüne geçemeyen aile, en sonunda evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerinin her odasında, eşyaların arasında dahi akreple karşılan aile, evde 9 aylık bir çocuğun da olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
Evde korkudan yaşayamaz hale geldiklerini de söyleyen Adile Çakmak, “Bir haftadır biz evimizde durmuyoruz. Bizim evimizde akrep var. Belediyeyi çağırdık, biz kendimiz ilaçladık ama baş edemedik. Biz yetkililerden Valilikten, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yardım istiyoruz. Bize yardım etsinler. Gece olunca her tarafta akrep çıkıyor, bizim 9 aylık bebeğimiz var özellikle ondan çok korkuyoruz. Evimizde duramıyoruz, Yozgat’a kızımın evine gidiyoruz” dedi.
Akrep nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da belirten Çakmak, “Bir haftada yüz tane akrep öldürdük, yatak odasında, koridorda, eşyaların arasında her tarafta akrep var. Evimizin haline bakın. Her taraftan akrep arıyoruz geceleri. Artık evde duracak durumumuz kalmadı, evimizi terk etmek zorunda kaldık. Korkudan yaşayamıyoruz. Önceleri geceleyin nöbetleşe uyuyorduk. Köyde herkese sorduk kimse de yok, sadece bizim evimizde akrep var. Sebebini bilemiyoruz hiç yoktu ilk defa evimizde akrep çıkmaya başladı. Çok tedirginiz, yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak (3)
YEREL HABERLER Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destekte bulunacağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Kuraklıktan ...
Dolandırıcılık suçundan aranan eski asker yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık suçundan aranan eski asker yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle sohbet edip çay içti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle sohbet edip ...
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam ...
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak (2)
YEREL HABERLER Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ...
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak
YEREL HABERLER Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam ...
Bakan Karaismailoğlu: “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilometreye ulaşmış durumdayız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Demiryolu ağımızda ...