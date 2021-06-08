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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafikte işitme engellilerin sesi olmak için işaret dili öğrendi

İHA

Trafikte işitme engellilerin sesi olmak için işaret dili öğrendi

İşitme engellilerin trafikte kendilerini anlatmada sıkıntılar yaşadığını gören kadın polis memuru, işaret dili öğrendi.
Yozgat Şehir İçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hamiyet Günaydın, mesleğe başladıktan sonra trafikte işitme engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak için işaret dili öğrendi. Günaydın trafikte işitme engelli vatandaşlarla iletişime geçerek onların sesi olmaya başladı.
Kendini bu alanda yetiştiren Günaydın, İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında trafik kazalarındaki can kayıplarına “DUR” diyebilmek ve farkındalık oluşturmak için de işitme engellilere özel video klip hazırladı. Polis memuru Günaydın, video klipte trafik kazalarına dikkati işaret diliyle anlattı.
Polis memuru Günaydın, yapılan denetim ve uygulamalarda işitme engelli vatandaşların trafikte daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak ve özellikle trafik kurallarına uymaları yönünde işaret dili ile uyarılara bulundu.
İşitme engellilerle iletişimde engel tanımayan polis memuru Günaydın, “Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak zorundayız. Bizler engel koymazsak engeli olmaz hayatın düşüncesi ile işitme engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyorum” dedi.
Trafikte işitme engelli vatandaşlara yardımcı olduğunu söyleyen Günaydın, “Yozgat şehir içinde trafik polisi olarak görev yapmaktayım. İşitme engelli vatandaşlarımızın trafikte yaşadığı sıkıntı ve zorlukları gördüm. Onlara ses olmak istedim. Bu konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince işiteme engelli kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Trafikte kendilerini anlatmakta sıkıntı yaşadıkları için biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz işiteme engellilerle iletişimde engel tanımıyoruz ve her zaman onların yanındayız ve yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘trafik kazalarına dur de’ ortak projesine biz de Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak destek olmak istedik. Hazırlamış olduğumuz video da trafikte yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalara dikkat çekmek istedik. İşitme engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorun ve sıkıntılara bir nebzede olsa dikkat çekmek istedik ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu videoyu hazırladık. Nihayetinde hepimizi birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımız yardımcı olmak zorundayız. Bizler engel koymazsak engeli olmaz hayatın diye düşünüyorum. Trafikte yaşanan kazaların büyük bir bölümü dikkatsizlik sonucunda oluyor. Vatandaşlarımızın emniyet kemerini takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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