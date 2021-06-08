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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı

İHA

Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerekli izni olmadan veteriner ilaçları sattığı tespit edilen bir işyeri sahibine 30 bin 450 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre; Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde kaçak yoldan veteriner ilaçların satıldığı bilgisine ulaşan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 25 bin lira olan 320 kutu kaçak hayvan ilacı ele geçirdi. Emniyet güçleri tarafından işyeri sahibi R.P.’ye Türk Ceza Kanununun 186/1. Maddesi uyarınca “Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti” suçundan 30 bin 450 lira para cezası kesildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

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