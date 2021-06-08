İzinsiz veteriner ilacı satışına 30 bin TL ceza



Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, izin belgesi olmadan veteriner ilaçları sattığı belirlenen kişiye 30 bin 450 TL para cezası uygulandı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak olarak veteriner ilaçları satıldığını tespit etti. İş yerine düzenlenen baskında, toplam piyasa değeri 25 bin TL olan 320 kutu kaçak hayvan ilacı ele geçirdi. İş yeri sahibi R.P.'ye 'Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti' suçundan 30 bin 450 lira para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2021-06-08 21:53:06



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