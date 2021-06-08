Yozgat'ta etkili olan yağmur, sel ve taşkınlara neden oldu



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Özlüce Köyü yakınlarında oluşan sel nedeniyle Yozgat-Boğazlıyan Karayolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta saat 18.30 sıralarında başlayan yağmur, il genelinde etkisini arttırdı. Zamanla şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Özlüce Köyü yakınlarında sel oluştu. Sel nedeniyle Yozgat-Boğazlıyan Karayolu ulaşıma kapandı, tarım alanları su altında kalarak ürünler hasar gördü.

Emin Elbaşı yönetimindeki 38 BM 447 plakalı kargo kamyonu, menfezlerden taşan sel suları nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kamyon sürücüsü Elbaşı, yaşanan olayla ilgili "Yolda ilerlerken sel yolun üstünden aştı ve şiddetiyle arabayı sürükledi" diye konuştu.

Özlüce Köyü mevkisinde oluşan sel suları nedeniyle Yozgat-Boğazlıyan Karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak suların çekilmesini bekledi. Kapanan karayolunda jandarma tedbir aldı. Suların çekilmesiyle birlikte ulaşıma kontrollü olarak izin verildi.

TARIM ALANLARI TAŞKIN NEDENİYLE HASAR GÖRDÜ

Taşkın nedeniyle şeker pancarı ve hububat ekili alanlarda hasar oluşurken, sulama boruları da sel sularına kapıldı. Özlüce Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Şiddetli yağmur yaklaşık yarım saat dolu ile karışık yağdı, menfezler taştı derelerden sel geldi. Ekili alanlarımızda hasar oluştu. Tarlalarımız çamurla kaplandı" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-06-08 23:03:48



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