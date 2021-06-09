Sorgun Yaya Üst Geçidine Kavuşuyor

Sorgun'un üst geçit sorununa Sorgun Belediyesi el attı.

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde yaşanan sorunların yakın takipçisi olan ve çözümü konusunda da gerekli girişimleri yapan Sorgun Belediyesi, önemli bir sorunun daha ortadan kalkmasını sağladı. Şehirler arası ulaşımda da kullanılan AnkaraSivas Karayolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağına yapılması planlanan yaya üst geçidi projesinin çalışmalarını başlandı. Kurulum kısa sürede yapılacağını bildiren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci “Karayolları Genel Müdürlüğü ve 6. Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde AnkaraSivas Karayolu üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu TerminalSağlık Ocağı önüne, trafik ve can güvenliği için yaya üst geçidi yapımı işi ihale edilerek yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış olup önümüzdeki günlerde üst geçidin kurulum çalışmalarına başlanacaktır. Şehrimize hayırlı olsun ”dedi.

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