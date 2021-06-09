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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu okuldan 3 dil öğrenerek mezun oluyorlar işleri ise hazır

İHA

Bu okuldan 3 dil öğrenerek mezun oluyorlar işleri ise hazır

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecekiçecek ve konaklama bölümünden 3 yabancı dil öğrenerek mezun olan öğrenciler, turizmin farklı alanlarında kalifiye eleman olarak yetiştiriliyor.
Yozgat’ta uygulama oteli de işleten Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nde 150 öğrenci eğitim görüyor. Okulda konaklama, seyahat ve yiyecekiçecek alanlarında öğrencilere teknik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.
Yiyecekiçecek hizmetleri alanı altında mutfak ve servis dalları, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında ise ön büro dalı bulunuyor. Öğrenciler turizmin her aşamasını yaşayarak öğreniyor.
Öğrenciler EkimNisan ayları arasında okulda eğitim görürken turizm mevsimi ile birlikte MayısEylül ayları arasında ise işletmelerde uygulamalı eğitim görüyor. Uygulamalı eğitim sürecinde öğrencilere işyerlerinde asgari ücretin yüzde 60´ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Öğrenciler beceri ve staj eğitimlerini il içi ve il dışında anlaşmalı olduğu otellerde yapıyor. Bu işletmeler öğrencilere mezun olduktan sonra da iş imkanı sağlıyor.
Mezun olmaya hak kazanan tüm öğrencilere diploma ile birlikte iş yeri açma belgesi ve Europass belgesi de veriliyor.

“Mezun olduktan sonra okulumda usta öğretici oldum”
Mezun olduğu okulda usta öğretici olarak çalışan Burçin Canbolat, “Bu okuldan mezun olduktan sonra bana iş imkanı sağladılar ve ben burada usta öğretici oldum. Konaklama seyahat bölümünde kat hizmetleri bölümünden mezunum. Tüm kız öğrencileri rahatlıkla ailelerinin buraya gönderimlerini tavsiye ederim. Çünkü buradan mezun olan öğrencilere bir iş imkanı sağlayacak bir kapı. Staj için Antalya’ya gittik. Orada otellerde iş imkanı sağlandı. Erken yaşta hayata atıldık. İmkanlarımız oldu. Kendi paramızı kendimiz kazandık. Okulumuzun bize kattığı çok büyük katkılar var. Turizm bölgesinin kalifiye eleman ihtiyacını turizm okulları sağlıyor” dedi.

“Mezun olduktan sonra iş sorunumuz olmuyor”
3. Sınıf öğrencisi Melih Akgün ise, “Şu anda staj için okulumuzda eğitim alıyoruz. Atölye ve otelimiz de sürekli eğitim alıyoruz. Okul da staj için Antalya’ya gidiyoruz daha sonra bize iş garantisi veriyorlar. Servis hazırlıkları sınıfında bize masa açma, misafir karşılama, kuver açma, içecek hazırlama bunları öğreniyoruz. Biz okuldan mezun olduktan sonra iş sorunumuz yok. Turizm bölgelerinde iş bulma imkanımız daha yüksek. Buradan mezun olduktan sonra Turizm bölgelerinde iş hayatımı sürdürmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Öğrenciler 3 dil bilerek mezun oluyor
Okuldan mezun olan öğrencilerin yararlanabileceği imkanları anlatan okul müdürü Elif Tumgan ise, “Bizim okulumuz aşçılık, otelcilik, turizm sektörünü seven öğrencilerin buluşma yeri. 2005 yılında açılan okulumuz 2019 yılında bakanlığımızın projesi kapsamında otel zinciri ile protokol imzalamış olup artık o otele bağlı eğitim vermektedir. Bizde eğitim gören çocuk stajını otel zincirinde devam ettirmekte mezuniyetinden hemen sonrada işe başlamaktadır. Bu çok önemli bir kazançtır. Bunu yaparken aynı çocuk alanında yükseköğrenimine de otelimizin verdiği burs ile devam etmekte. Bu bugünün şartlarında çok iyi bir eğitim imkanıdır. Okulumuz iki alandan oluşmaktadır. Yiyecek hizmetleri ve kat hizmetleri. Yiyecek içecek hizmetlerinde hem servis hem de aşçılık yani hem mutfak hem de restoran eğitimi almakta olup, kat hizmetleri alanında ise otel eğitimi almaktalar. Resepsiyondan, otelin katları odalarına kadar. Turizm sektörüne eğitim veren bir okul. Şuan 42 öğrencimiz Antalya’da 17 otelde staj görmektedirler. 42 öğrencimizi oteller staja kabul etmişse işe de kabul etmiş demektir bu. Bu çocuklar İngilizce Rusça ve Almancayı da yan dil olarak eğitimini almakta staja gittiklerinde bu dilleri konuşup allayabilmekteler. Kalifiye eleman yetiştiren bu okulun her alanda değerlendirilmesi bence çok önemli” dedi.

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