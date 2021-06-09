Yozgat’ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde Ayşe Özçay isimli 5 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Aydıncık ilçesi Dereçiftlik köyünde dün yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ayşe Özçay, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık Kaymakamı Volkan Özer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Ayşe Özçay, köyünde toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.