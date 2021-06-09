Yozgat’ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde Ayşe Özçay isimli 5 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Aydıncık ilçesi Dereçiftlik köyünde dün yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ayşe Özçay, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık Kaymakamı Volkan Özer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Ayşe Özçay, köyünde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.