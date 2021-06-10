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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş enerji santrali Akdağmadeni’ne değer katacak

İHA

Güneş enerji santrali Akdağmadeni’ne değer katacak

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 24 bin metrekare alana kurulacak 1 MW kapasiteli güneş enerji santrali yapımı için ihaleye çıkılacak.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreci belediyecilik anlayışıyla Akdağmadeni Belediyesi tarafından planlanan çalışmalardan bir tanesi olan ‘Güneş Enerji Santrali’ projesinde ihale tarihi belli oldu. 24 bin metrekare alana kurulacak Güneş Enerji Santrali projesi ihalesinin 25 Haziran tarihinde yapılacağını bildiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “Kendi enerjisini üreten, çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji üretimi noktasında kapsamlı planlamalar yapan ve planlamaları hayata geçiren bir belediye olarak Akdağmadeni Belediyesi Güneş Enerji Santrali Projesi’ni ilçemize kazandırıyoruz” dedi.
25 Haziran günü yapılacak ihale sonrasında sahada çalışmaların hızlı bir şekilde başlayacaklarını da ifade eden Başkan Yalçın, “Doğanın bizlere sunduğu imkanlardan doğru şekilde faydalanarak tükettiğini üreten, çevreye duyarlı, yüksek enerji maliyetlerini azaltacak projemizde ilk adımı atıyoruz. Uzun dönemde belediyemizin bütçesine katkı sağlayacak 1 MW kapasiteli, 24,000 bin metre kare alana kurulacak. Güneş Enerji Santrali projemiz tamamlandığında belediyemiz kendi ihtiyacı olan enerjiyi üreterek enerji maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca ilerleyen zamanda ihtiyaç fazlası enerjiyi değerlendirerek belediyemize ek gelir sağlayacak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetleri ulaştıracağız. Geleceğimize yatırım yapacağımız önemli projelerimizden bir tanesi olan Güneş Enerji Santrali Projemiz şimdiden Akdağmadeni’mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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