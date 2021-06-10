Özel öğrenciler engelleri üreterek aşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrenciler engelleri üreterek aşıyor

İHA

Özel öğrenciler engelleri üreterek aşıyor

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, okulun mobilya, el sanatları ve resim atölyesinde el emeği göz nuru birçok ürün üreterek engelleri aşıyor.
Yozgat’ta 98 öğrencinin eğitim gördüğü okulun mobilya, el sanatları ve resim atölyelerinde özel eğitimli öğrenciler tarafından birbirinden güzel süs eşyaları üretiliyor. Öğrenciler, hem el becerisi kazanıyor hem de zihinsel becerilerini geliştiriyor.
Özel eğitimli öğrenciler mobilya atölyesinde ahşap oyma, çerçeve, peçetelik ve oyuncak gibi ürünler yaparken el işi atölyesinde hediyelik eşya, resim atölyesinde bir birinden güzel tabloları ortaya çıkartıyor. Müzik atölyesinde ise müzik aletleri çalarak terapi oluyorlar.
Öğrenciler el ve zihin becerilerini kullanarak adeta ustalara taş çıkartırcasına ürünler ortaya çıkarıyor. Öğrenciler azim ve çalışkanlıkları ile engelleri aşarak örnek oluyorlar.
Mobilya bölümde ahşap oymacılık yaptıklarını söyleyen öğrencilerden Muhammet Mustafa Koçak, “Burada kalemlik, çocukların oynayacaklarını yapıyoruz. Burada kereste ve çam ağacından mobilya yapıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de zamanımız burada üreterek geçiyor. Haftada 15 saati burada geçiyoruz” dedi.
Öğrencilerden Erdem Öcal ise “Burada sıkılmıyorum. Burayı seviyorum. Burada mobilya üretiyoruz, meslek öğreniyorum ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Ebubekir Koçaker de “Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulları olarak 98 öğrenciye 36 öğretmenimiz ile mobilya, el sanatları bölümleri müzik ve resim atölyeleri ile hizmet vermekteyiz. Okulumuzda mobilya ve el sanatları ile diğer sosyal alanlarda eğitimler verilmekte olup, öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Özel eğitimli öğrenciler özel ilgi ve alakaya ihtiyaç duymaktalar. Sınıflarımız 10 kişi ve her sınıfımızda iki öğretmen ve branş öğretmenlerimiz görev yapıyor. Eğitim öğretime bu şekilde devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneş enerji santrali Akdağmadeni’ne değer katacak
YEREL HABERLER Güneş enerji santrali Akdağmadeni’ne değer katacak
Yozgat’ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yozgat’ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını ...
Bu okuldan 3 dil öğrenerek mezun oluyorlar işleri ise hazır
YEREL HABERLER Bu okuldan 3 dil öğrenerek mezun oluyorlar işleri ise ...
Sorgun Yaya Üst Geçidine Kavuşuyor
YEREL HABERLER Sorgun Yaya Üst Geçidine Kavuşuyor
Yozgat'ta etkili olan yağmur, sel ve taşkınlara neden oldu
YEREL HABERLER Yozgat'ta etkili olan yağmur, sel ve taşkınlara neden ...
Yozgat’ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Yozgat’ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi
İzinsiz veteriner ilacı satışına 30 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzinsiz veteriner ilacı satışına 30 bin TL ceza
Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı
Trafikte işitme engellilerin sesi olmak için işaret dili öğrendi
YEREL HABERLER Trafikte işitme engellilerin sesi olmak için işaret ...