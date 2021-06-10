Yozgat Bozok Üniversitesi ilk kez uluslararası öğrenci alımı için sınav yapacak

Yozgat Bozok Üniversitesi ilk kez uluslararası öğrenciler için YOBÜYÖS (Uluslararası Öğrenci Sınavı) yapacak.

Düzenlediği basın toplantısında sınav hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat ile birlikte 8 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek uluslararası öğrenci sınavına, bin 79 öğrencinin katılacağını söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim elemanları tarafından 4 farklı dilde hazırlanan sınav, 13 Haziran Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin sayısını artırmak hem Yozgat’ın hem de Yozgat Bozok Üniversitesinin yurt dışında tanıtımını yapmak için uluslararası öğrencilerin sayısını artırmanın önemine değinen Rektör Karadağ, uluslararası öğrenci sayısını 2 bin 500’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Rektör Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi kurulduğu günden bu yana çok önemli mesafeler kat etti. Ama uluslararası öğrencilerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmamış. Biz göreve başladığımızda aktifte olmasa 140 civarı uluslararası öğrencimiz vardı. Fakat biz Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin beklentilerini de dikkate alarak hemen hemen çok geri kalmıştık. Hedefimiz yeni programlar ve yeni aramıza katılacak Türk öğrencilerimizle öğrenci sayımız 25 bin civarı olacak. Yerli öğrencilerimizin yüzde 10’u oranında yani 2 bin 500 civarı da uluslararası öğrenciye kavuşmak istiyoruz” dedi

Uluslararası öğrencileri Yozgat Bozok Üniversitesine çekmek için çok büyük uğraşlar gerektiğini de belirten Rektör Karadağ, “Türkiye’de birçok üniversitede bu kapsamda çok ciddi çalışmalar var. Biz de Rektör Yardımcısı hocamız Şenol Akın başkanlığında yeni bir ekiple kendi sınavlarımızı uluslararası öğrencilerimize nasıl yapabiliriz, hangi zeminde kimlerle ortaklık yapabiliriz ve uluslararası öğrencilerimizin aramıza katılması Yozgat Bozok Üniversitemizin tanıtılması ile ilgili faaliyetlerimiz nasıl olmalı ve kendimizi nasıl görünür kılmalıyız diye düşündük. Özellikle yurtdışındaki büyükelçiliklerimizi aracılığıyla üniversitemize nasıl öğrenci çekebiliriz bunları çok geniş yelpazede ele aldık ve değerlendirdik. Hem elçiliklerimiz aracılığıyla hem de bu alanda güvenebileceğimiz şirketlerle işbirliği yaparak sayımızı şu anda 500 civarına çıkardık. Ama bu bizim için yetmez. 2021 yılı itibariyle Yozgat’ımıza her açıdan değer katacak bu gençler bizim kültür elçilerimiz. Hem ülkemizin hem Yozgat’ımızın tanıtılması açısından bizi temsil edecek bizi anlatacaklar” şeklinde konuştu.

Uluslararası öğrenciler için ilk defa 4 farklı dilde sınav yapılacağını da söyleyen Rektör Karadağ, “Çalışmalarımızı çok geniş yelpaze de ele alarak yine bir özel kuruluşla bir sözleşme imzalayıp Yozgat Bozok Üniversitesinin tarihinde ilk kez YOBÜYÖS dediğimiz sonu yabancı uyruklu öğrencilerimize sınav yapma sürecini bu hafta başlatıyoruz. Sınav Yozgat başta olmaz üzere İstanbul, Bursa, Gaziantep, Şanlı Urfa, Hatay ve Mersin gibi farklı 8 ilde bu hafta sonu itibariyle 1100’ün üzerinde uluslararası öğrencimizin katılımıyla 4 farklı dilde hazırlanan kitapçıklar eşliğinde yapılacak” ifadelerine yer verdi.

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