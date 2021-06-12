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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri maske ve emniyet kemerinin önemini anlattı

İHA

Jandarma ekipleri maske ve emniyet kemerinin önemini anlattı

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla “Sağlığın için maskeni hayatın için emniyet kemerini tak” etkinliği gerçekleştirildi.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Jandarma Teşkilatının 182. yıldönümü dolayısıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir etkinlik düzenledi. Bazlambaç yol ayrımı üzerinde araçları durduran jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri ve maske takmaları konusunda bilgilendirdi.
Jandarma ekipleri, sürücülere üzerinde ‘Sağlığın için maskeni hayatın için emniyet kemerini tak’ yazılı maske verirken çocuklara ise trafik kurallarını anlatan boyama kitabı hediye etti.
Pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan etkinlikte vatandaşlara maske ve emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

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